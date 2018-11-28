تحديث "واتساب" يُدخل مستخدميه مرحلة غير مسبوقة

محمد بن مسعود - الدمام - تم طرحه على نسخة "بيتا" في نظام تشغيل "أندرويد"

كشفت تقارير إخبارية عديدة عن تحديثات جديدة في تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب"، وُصفت بأنها ستغيّر اللعبة بالنسبة لتطبيقات الدردشة بصورة غير مسبوقة على الإطلاق.

ونشرت صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية تقريراً حول طبيعة التحديث الجديد لـ"واتساب"، الذي تم طرحه بصورة مؤقتة حاليا على نسخة "بيتا".

وأوضحت أن التحديث الجديد على "واتساب" يتضمن تغييراً كبيراً في طريقة عرض الرسائل الصوتية.

وأطلق "واتساب" على الميزة الجديدة اسم "الرسائل الصوتية المتتابعة"، التي تسمح لمستخدمي التطبيق بتشغيل الرسائل الصوتية بصورة متعاقبة من دون الحاجة إلى النقر على كل رسالة على حدة.

كما نشر موقع "إم إس إن نيوز" تقريراً عن توفير التحديث الجديد لـ "واتساب" لجعل الاتصال الجماعي أسهل بصورة كبيرة.

ولن تحتاج الوسيلة الجديدة للاتصال الجماعي على "واتساب" إلا الاتصال بصديقك في أول مرة، ثم بعد ذلك تضيف الآخرين، بكل سهولة ويسر.

كما يمكن من خلال "واتساب" الضغط على زر جديد تمّت إضافته يُدعى "استدعاء جماعي" الذي يمكّن المستخدم من إمكانية إضافة 3 من أصدقائه إلى مكالمة جماعية.