"جوازات نجران" تنظّم حملة للتبرع بالدم للجنود المرابطين

محمد بن مسعود - الدمام - بالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم بالمنطقة

نظّمت جوازات منطقة نجران بمقرها، بالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم بالمنطقة أمس، حملةً للتبرع بالدم لجنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي، ودعماً لبنوك الدم في المنطقة.

دشن الحملة مساعد مدير جوازات منطقة نجران العقيد خالد بن عبدالله العشيوان، نيابة عن مدير جوازات المنطقة اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، بحضور فريق العمل من بنك الدم.

وأوضح العقيد "العشيوان" أن المبادرة الطيبة من منسوبي بنك الدم وكذلك المتبرعين من منسوبي جوازات المنطقة، تُعد من المواقف النبيلة في إنقاذ حياة إنسان؛ فقطرة دم تُعَد صدقة جارية لصاحبها؛ استناداً لقوله تعالى: {ومَن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً}.