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انت الان تتابع "المسند" عن حالة مطرية تبدأ اليوم: تشتد الجمعة وذروتها بهذه المواقع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكد أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، عبدالله المسند أن أجواء المملكة تتأثر اليوم بحالة مطرية جديدة تتوسع وتشتد يوم الجمعة.
وتفصيلاً، قال عبر حسابه في "تويتر": بإذن الله، تبدأ اليوم حالة مطرية جديدة بشكل ضعيف ومحدود، ثم تتوسع وتشتد يوم غد الخميس، وتزحف ناحية الشمال، ثم تتوسع وتشتد أكثر يوم الجمعة، وربما تكون ذروتها، في #ينبع #ضباء #العلا له شأن، هذا والله أعلم.
"المسند" عن حالة مطرية تبدأ اليوم: تشتد الجمعة وذروتها بهذه المواقعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-28
أكد أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، عبدالله المسند أن أجواء المملكة تتأثر اليوم بحالة مطرية جديدة تتوسع وتشتد يوم الجمعة.
وتفصيلاً، قال عبر حسابه في "تويتر": بإذن الله، تبدأ اليوم حالة مطرية جديدة بشكل ضعيف ومحدود، ثم تتوسع وتشتد يوم غد الخميس، وتزحف ناحية الشمال، ثم تتوسع وتشتد أكثر يوم الجمعة، وربما تكون ذروتها، في #ينبع #ضباء #العلا له شأن، هذا والله أعلم.
28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440
10:32 AM
قال: تنطلق بشكل ضعيف ومحدود ثم تتوسع غداً وتزحف نحو الشمال
أكد أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، عبدالله المسند أن أجواء المملكة تتأثر اليوم بحالة مطرية جديدة تتوسع وتشتد يوم الجمعة.
وتفصيلاً، قال عبر حسابه في "تويتر": بإذن الله، تبدأ اليوم حالة مطرية جديدة بشكل ضعيف ومحدود، ثم تتوسع وتشتد يوم غد الخميس، وتزحف ناحية الشمال، ثم تتوسع وتشتد أكثر يوم الجمعة، وربما تكون ذروتها، في #ينبع #ضباء #العلا له شأن، هذا والله أعلم.
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المصدر : الخليج 365
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