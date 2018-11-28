"المسند" عن حالة مطرية تبدأ اليوم: تشتد الجمعة وذروتها بهذه المواقع

محمد بن مسعود - الدمام - قال: تنطلق بشكل ضعيف ومحدود ثم تتوسع غداً وتزحف نحو الشمال

أكد أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، عبدالله المسند أن أجواء المملكة تتأثر اليوم بحالة مطرية جديدة تتوسع وتشتد يوم الجمعة.

وتفصيلاً، قال عبر حسابه في "تويتر": بإذن الله، تبدأ اليوم حالة مطرية جديدة بشكل ضعيف ومحدود، ثم تتوسع وتشتد يوم غد الخميس، وتزحف ناحية الشمال، ثم تتوسع وتشتد أكثر يوم الجمعة، وربما تكون ذروتها، في #ينبع #ضباء #العلا له شأن، هذا والله أعلم.