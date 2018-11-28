- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع "شرطة الرياض" تضبط تشكيلاً عصابياً امتهن تزوير العملات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد بن مسعود - الدمام - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم/ شاكر بن سليمان التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها؛ أسفرت -بفضل من الله- عن الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من (٦) متهمين (٣ ثلاثة منهم من الجنسية الكاميرونية، ومتهم واحد من الجنسية المصرية، وآخر من الجنسية اليمنية، ومواطن.. وتراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، والقبض على جميع المتهمين بعد توافر الدلائل على امتهانهم تزييف العملات وبيعها، وتم بحوزتهم ضبط مبلغ (6000) ريال مزيفة من فئة الخمسمائة؛ حيث جرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.
وأكدت أن شرطة منطقة الرياض؛ إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن المواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
"شرطة الرياض" تضبط تشكيلاً عصابياً امتهن تزوير العملاتعبدالله البرقاوي الخليج 365 2018-11-28
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم/ شاكر بن سليمان التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها؛ أسفرت -بفضل من الله- عن الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من (٦) متهمين (٣ ثلاثة منهم من الجنسية الكاميرونية، ومتهم واحد من الجنسية المصرية، وآخر من الجنسية اليمنية، ومواطن.. وتراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، والقبض على جميع المتهمين بعد توافر الدلائل على امتهانهم تزييف العملات وبيعها، وتم بحوزتهم ضبط مبلغ (6000) ريال مزيفة من فئة الخمسمائة؛ حيث جرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.
وأكدت أن شرطة منطقة الرياض؛ إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن المواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440
10:27 AM
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم/ شاكر بن سليمان التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها؛ أسفرت -بفضل من الله- عن الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من (٦) متهمين (٣ ثلاثة منهم من الجنسية الكاميرونية، ومتهم واحد من الجنسية المصرية، وآخر من الجنسية اليمنية، ومواطن.. وتراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، والقبض على جميع المتهمين بعد توافر الدلائل على امتهانهم تزييف العملات وبيعها، وتم بحوزتهم ضبط مبلغ (6000) ريال مزيفة من فئة الخمسمائة؛ حيث جرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.
وأكدت أن شرطة منطقة الرياض؛ إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن المواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "شرطة الرياض" تضبط تشكيلاً عصابياً امتهن تزوير العملات ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن "شرطة الرياض" تضبط تشكيلاً عصابياً امتهن تزوير العملات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .