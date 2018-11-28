وزير العمل يوجّه بمعاقبة قيادي بفرع جازان .. هنا قائمة مخالفاته

محمد بن مسعود - الدمام - كشفتها التحقيقات التي أُجريت وأحالتها الإدارة المختصّة إلى هيئة الرقابة

وجّه وزير العمل بمعاقبة مسؤول بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان، نتيجة ما كشفته التحقيقات حول مخالفات إدارية ارتكبها، فيما اتخذت الإدارة المختصّة في الوزارة قرار العقوبة وأحالته إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وإلغاء لجنة قام بتشكيلها بناءً على تحقيقات جرت في هذا الأمر.

وأكّدت المصادر أن المخالفات التي ارتكبها القيادي بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان تتمثل في قيامه بعد تكليفه تكليفاً مخالفاً من قِبل مسؤولٍ آخر بمخالفات إدارية، منها: تكليف موظفين خارج الصلاحيات، وتشكيل لجنة غير نظامية، والقيام بعمل غيره، إضافة إلى تسلُّم بدل لوظيفة ذات طابع مختلف لواقع عمله المكلف به الذي يمارسه بناءً على التكليف المخالف وفقاً لما اتضح من التحقيقات.

يُشار إلى أن التحقيقات التي وجّه بها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، انتهت بمرئيات ورُفعت له ومن ثم أصدر توجيهه بإيقاع العقوبات وإحالة أحدهما إلى هيئة الرقابة والتحقيق.