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انت الان تتابع وزير العمل يوجّه بمعاقبة قيادي بفرع جازان .. هنا قائمة مخالفاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
وجّه وزير العمل بمعاقبة مسؤول بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان، نتيجة ما كشفته التحقيقات حول مخالفات إدارية ارتكبها، فيما اتخذت الإدارة المختصّة في الوزارة قرار العقوبة وأحالته إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وإلغاء لجنة قام بتشكيلها بناءً على تحقيقات جرت في هذا الأمر.
وأكّدت المصادر أن المخالفات التي ارتكبها القيادي بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان تتمثل في قيامه بعد تكليفه تكليفاً مخالفاً من قِبل مسؤولٍ آخر بمخالفات إدارية، منها: تكليف موظفين خارج الصلاحيات، وتشكيل لجنة غير نظامية، والقيام بعمل غيره، إضافة إلى تسلُّم بدل لوظيفة ذات طابع مختلف لواقع عمله المكلف به الذي يمارسه بناءً على التكليف المخالف وفقاً لما اتضح من التحقيقات.
يُشار إلى أن التحقيقات التي وجّه بها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، انتهت بمرئيات ورُفعت له ومن ثم أصدر توجيهه بإيقاع العقوبات وإحالة أحدهما إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
وزير العمل يوجّه بمعاقبة قيادي بفرع جازان .. هنا قائمة مخالفاتهمحمد المواسي الخليج 365 2018-11-28
وجّه وزير العمل بمعاقبة مسؤول بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان، نتيجة ما كشفته التحقيقات حول مخالفات إدارية ارتكبها، فيما اتخذت الإدارة المختصّة في الوزارة قرار العقوبة وأحالته إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وإلغاء لجنة قام بتشكيلها بناءً على تحقيقات جرت في هذا الأمر.
وأكّدت المصادر أن المخالفات التي ارتكبها القيادي بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان تتمثل في قيامه بعد تكليفه تكليفاً مخالفاً من قِبل مسؤولٍ آخر بمخالفات إدارية، منها: تكليف موظفين خارج الصلاحيات، وتشكيل لجنة غير نظامية، والقيام بعمل غيره، إضافة إلى تسلُّم بدل لوظيفة ذات طابع مختلف لواقع عمله المكلف به الذي يمارسه بناءً على التكليف المخالف وفقاً لما اتضح من التحقيقات.
يُشار إلى أن التحقيقات التي وجّه بها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، انتهت بمرئيات ورُفعت له ومن ثم أصدر توجيهه بإيقاع العقوبات وإحالة أحدهما إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440
10:17 AM
كشفتها التحقيقات التي أُجريت وأحالتها الإدارة المختصّة إلى هيئة الرقابة
وجّه وزير العمل بمعاقبة مسؤول بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان، نتيجة ما كشفته التحقيقات حول مخالفات إدارية ارتكبها، فيما اتخذت الإدارة المختصّة في الوزارة قرار العقوبة وأحالته إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وإلغاء لجنة قام بتشكيلها بناءً على تحقيقات جرت في هذا الأمر.
وأكّدت المصادر أن المخالفات التي ارتكبها القيادي بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان تتمثل في قيامه بعد تكليفه تكليفاً مخالفاً من قِبل مسؤولٍ آخر بمخالفات إدارية، منها: تكليف موظفين خارج الصلاحيات، وتشكيل لجنة غير نظامية، والقيام بعمل غيره، إضافة إلى تسلُّم بدل لوظيفة ذات طابع مختلف لواقع عمله المكلف به الذي يمارسه بناءً على التكليف المخالف وفقاً لما اتضح من التحقيقات.
يُشار إلى أن التحقيقات التي وجّه بها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، انتهت بمرئيات ورُفعت له ومن ثم أصدر توجيهه بإيقاع العقوبات وإحالة أحدهما إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
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المصدر : الخليج 365
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