متوسطة يزيد بن النعمان بالرياض تنظم فعالية "صحتك في هيئتك"

محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت، صباح أمس، فعالية برنامج "صحتك في هيئتك" بمتوسطة يزيد بن النعمان بالرياض، بمتابعة قائد المدرسة المعلم خالد الشهري، ومن إعداد وتنفيذ رائد النشاط المعلم عبدالرحمن راشد الزير، بحضور عدد من قادة مدارس تعليم الغرب ورواد النشاط والجهاز الإداري والفني بالمدرسة ومشاركة الزميل أحمد إبراهيم المبارك مدير العلاقات العامة بـ"الخليج 365".

هدفت الفعالية إلى توعية الطلاب بأهمية الصحة العامة والمحافظة عليها، والابتعاد عن الممارسات الخاطئة؛ من خلال الأطعمة والمشروبات، وتوعيتهم بضرورة ممارسة الرياضة كجزء من حياتهم؛ مما سيكون له الأثر على صحتهم بشكل عام، والتقليل من نسبة الأمراض المنتشرة في أوساط صغار السن؛ بسبب تناول الوجبات السريعة كأمراض السمنة والسكري.

وانطلقت الفعالية، وشاركت خلالها "صحة الرياض" بعيادة متنقلة خُصصت لفحص الضغط والسكر، وركن للإنعاش الرئوي، وركن آخر للتوعية والتثقيف الصحي، وخُصص ركن للمرسم الحر، وتَخلل هذه الفعالية عدد من الأنشطة الحركية والمسابقات الثقافية وُزّع على إثرها جوائز وهدايا للمشاركين.

وفي الختام تم تكريم المشاركين في هذه المبادرة ونالت استحسان الجميع.