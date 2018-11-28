السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين بينهم أسير محرر من محافظة طولكرم

عام / قوات الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين بينهم أسير محرر من محافظة طولكرم
طولكرم 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة فلسطينيين من مخيم طولكرم وبلدة كفر اللبد، شرق المحافظة.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في طولكرم، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال شنت عملية تفتيش واسعة في عدد من منازل الفلسطينيين في حارة البلاونة ومحيط مربعة حنون في المخيم،
واعتقلت أربعة شبان الفلسطينيين، فيما اعتقلت تلك القوات فلسطيني، من بلدة كفر اللبد بعد أن داهمت منزله وفتشته.
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