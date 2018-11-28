السعودية اليوم / مدير تعليم المذنب يدشن معرض "أجود الممارسات الإشرافية"

عام / مدير تعليم المذنب يدشن معرض "أجود الممارسات الإشرافية"
المذنب 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واس
دشن مدير التعليم بمحافظة المذنب عثمان بن إبراهيم العثمان أمس، معرض "أجود الممارسات الإشرافية"، تحت شعار "جود عملك يبقى أثرك ويرتقي وطنك"، بمناسبة اليوم العالمي للجودة.واطلع العثمان خلال افتتاحه للمعرض على عددٍ من المنتجات والأعمال النوعية التي تختص بالجودة وطرق توظيفها في التعليم، مؤكداً أهمية تمثيل الجودة شعاراً وسلوكاً إدارياً عن طريق حشد جميع العاملين تجاه الأهداف وتصحيح وتوثيق الفهم المتطور والمتكامل لأسس الجودة من خلال العمليات والإجراءات والتركيز على العمل الجماعي والتخطيط السليم مع توظيف القدرات وتوصيف المهام لجميع منسوبي الإدارات والأقسام.
وأعرب العثمان عن وشكره واعتزازه بما شاهده من تميز وإبداع من خلال الجهود المبذولة في المعرض المقام بهذه المناسبة، مقدماً شكره لرئيس القسم ولمشرفي ومشرفات القسم على جهودهم وتميزهم وإبداعاتهم بهذه المناسبة.
وفي ختام التدشين تم تكريم الراعي والمشاركين بإنجاح المعرض.
// انتهى //
10:39ت م
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