السعودية اليوم / توقعات بهطول أمطار رعدية على مدينة الباحة ومحافظاتها

الباحة 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واستلقى مركز العمليات بمديرية الدفاع المدني بالباحة، تنبيهاً متقدماً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس في منطقة الباحة لهذا اليوم، يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول.وتضمن التنبيه مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي - المخواة - المندق، والأجزاء المجاورة لها، حيث تبدأ الحالة من الساعة 1 ظهراً وتستمر إلى 8 مساءً.وجدد الدفاع المدني بمنطقة الباحة تحذيراته للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات.// انتهى //10:30ت م0028