شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يصل قصر قرطاج الرئاسي في العاصمة تونس والان نبدء بالتفاصيل

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء أمس إلى الجمهورية التونسية .

وكان في استقبال سمو ولي العهد في المطار الرئاسي في العاصمة تونس فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية والوزراء كبار المسؤولين في الحكومة التونسية .

وقد أقيمت مراسم استقبال رسمية لسمو ولي العهد، حيث عٌزِفَ السلام الملكي السعودي والنشيد الوطني التونسي، واستعرضا حرس الشرفي.

وبعد استراحة قصيرة في المطار صحب الرئيس التونسي، سمو ولي العهد في موكب رسمي إلى قصر قرطاج الرئاسي في العاصمة تونس.

وضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية و وزير الخارجية عادل الجبير و وزير الإعلام الدكتور عواد العواد و رئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.

كما يضم الوفد المرافق ، المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد الخطيب و المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع فهد العيسى ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان و رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد ثامر نصيف و نائب رئيس المراسم الملكية راكان الطبيشي و سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر الرشيد وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد العلي .