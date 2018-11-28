الان تتابع الصحة: إلزام الممارسين بالحصول على شهادة دعم الحياة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أصدر وزير الصحة، أمس، قرارا، بإلزام جميع الممارسين الصحيين بالحصول على دورات دعم الحياة الأساسية، وربط التقييم الوظيفي والمفاضلة في الترقية بتوفر شهادة سارية المفعول لتلك الدورة، على أن تؤخذ بالاعتبار عند تجديد العقود أو منح الامتيازات الوظيفية.

وقالت الوزارة إن العمل بالقرار يبدأ خلال 90 يوما، وقد استند على القرار الوزاري بتشكيل لجنة عمل اللائحة الإلزامية لدورات دعم الحياة.