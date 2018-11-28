شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التنمية الاجتماعية يدشن مكتباً للمتقاعدين بالتعاون مع «التقاعد» بمكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (مكة المكرمة)

دشن فرع بنك التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتقاعد مكتباً خاصاً لخدمة المتقاعدين. ويهدف المكتب إلى خدمة متقاعدي المؤسسة العامة للتقاعد وإنجاز معاملاتهم لدى البنك بكل يسر وسهولة، بعد إبراز بطاقة المتقاعد التعريفية التي تصدرها المؤسسة من خلال فروعها ومكاتبها أو عبر تطبيق «التقاعد» للأجهزة الذكية.

يذكر أن «التقاعد» دشنت في أوقاتٍ سابقة مكاتب مماثلة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، بمناطق القصيم ونجران والجوف وعرعر وعسير سعياً لراحة المتقاعدين، وتعزيزاً للتعاون مع تلك الجهات وامتداداً لمبادراتها الرامية لتقديم خدمات مميزة للمتقاعدين.