الان تتابع إغلاق مصنع ومتجر لبيع الحلويات بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أصدرت الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، بمشاركة بلدية شمال الرياض، وفرع وزارة العمل، وإدارةالضبط الميداني، أمرا بإغلاق معمل حلويات غير مرخص، في استراحة بحي العارض، ومحل بيع الحلويات التابع له، في حي المغرزات.

وضبطت الإدارة عدة مخالفات بالمصنع والمتجر التابع له، من ضمنها أنه غير مرخص، كما تم رصد مخالفة سوء تداول وحفظ الأغذية، ومواد غذائية منتهية الصلاحية.