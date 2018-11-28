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انت الان تتابع هل تناولت إفطارك؟.. هنا 4 نصائح "ذهبية" تُجَنبك زيادة الوزن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قد يؤدي تناول الكثير من الطعام في الليل إلى ارتفاع السعرات الحرارية المخزنة في الجسم؛ الأمر الذي يُحوّلها إلى دهون؛ مما يعني في نهاية المطاف زيادة في الوزن.
وقال موقع "هيلثي إيتينغ": إن تناول وجبات كبيرة في وقت متأخر من الليل، يساهم في زيادة وزن الإنسان، كما يزيد خطر الإصابة بعدة أمراض، مثل داء الارتداد المعدي المريئي، أو الارتجاع المريئي.
وحسب "سكاي نيوز"، قدّم المصدر عدداً من النصائح التي تساعدك على التخلص من "عادة الوجبات الكبيرة" في الليل:
تناول وجبات صغيرة
إن العمل بهذا الأمر بدلاً من تناول 3 وجبات كبيرة، يمكن أن يساهم في راحة معدتك وعدم إحساسها المتكرر بالجوع. ويُنصح بتناول ما بين 4 و6 وجبات صغيرة يومياً.
وجبة إفطار كبيرة
كشفت دراسة نُشرت في مايو 2005، أن الأشخاص الذين لا يفرطون في وجبة الإفطار، يستهلكون عادة سعرات حرارية أكثر؛ لكنهم أقل عرضة لزيادة الوزن. وتابعت أن تناول وجبة إفطار أكبر يعني أنك ستأكل أقل خلال ما تبقى من اليوم.
وجبة ليلية خفيفة
حتى وإن شعرت بالجوع في المساء، ركز على وجبة خفيفة تضم عدداً قليلاً من السعرات الحرارية، مثل خضار مقطعة، أو الشاي الساخن، أو قطعتين من البسكويت، أو بعض المقرمشات.
قسط كاف من النوم
تَبَيّن أن وجود خلل في النوم، يؤدي مباشرة إلى زيادة الوزن أو مرض السكري. وتقول دراسة قديمة: إن الأشخاص الذين ينامون أقل، يفضلون الوجبات ذات السعرات الحرارية العالية؛ لذلك يُنصح بأخذ القسط الكافي من النوم خلال الليل.
هل تناولت إفطارك؟.. هنا 4 نصائح "ذهبية" تُجَنبك زيادة الوزنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-28
قد يؤدي تناول الكثير من الطعام في الليل إلى ارتفاع السعرات الحرارية المخزنة في الجسم؛ الأمر الذي يُحوّلها إلى دهون؛ مما يعني في نهاية المطاف زيادة في الوزن.
وقال موقع "هيلثي إيتينغ": إن تناول وجبات كبيرة في وقت متأخر من الليل، يساهم في زيادة وزن الإنسان، كما يزيد خطر الإصابة بعدة أمراض، مثل داء الارتداد المعدي المريئي، أو الارتجاع المريئي.
وحسب "سكاي نيوز"، قدّم المصدر عدداً من النصائح التي تساعدك على التخلص من "عادة الوجبات الكبيرة" في الليل:
تناول وجبات صغيرة
إن العمل بهذا الأمر بدلاً من تناول 3 وجبات كبيرة، يمكن أن يساهم في راحة معدتك وعدم إحساسها المتكرر بالجوع. ويُنصح بتناول ما بين 4 و6 وجبات صغيرة يومياً.
وجبة إفطار كبيرة
كشفت دراسة نُشرت في مايو 2005، أن الأشخاص الذين لا يفرطون في وجبة الإفطار، يستهلكون عادة سعرات حرارية أكثر؛ لكنهم أقل عرضة لزيادة الوزن. وتابعت أن تناول وجبة إفطار أكبر يعني أنك ستأكل أقل خلال ما تبقى من اليوم.
وجبة ليلية خفيفة
حتى وإن شعرت بالجوع في المساء، ركز على وجبة خفيفة تضم عدداً قليلاً من السعرات الحرارية، مثل خضار مقطعة، أو الشاي الساخن، أو قطعتين من البسكويت، أو بعض المقرمشات.
قسط كاف من النوم
تَبَيّن أن وجود خلل في النوم، يؤدي مباشرة إلى زيادة الوزن أو مرض السكري. وتقول دراسة قديمة: إن الأشخاص الذين ينامون أقل، يفضلون الوجبات ذات السعرات الحرارية العالية؛ لذلك يُنصح بأخذ القسط الكافي من النوم خلال الليل.
28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440
09:07 AM
"هيلثي إيتينغ": هذا الأمر يسبب السمنة ويزيد خطر الإصابة بعدة أمراض
قد يؤدي تناول الكثير من الطعام في الليل إلى ارتفاع السعرات الحرارية المخزنة في الجسم؛ الأمر الذي يُحوّلها إلى دهون؛ مما يعني في نهاية المطاف زيادة في الوزن.
وقال موقع "هيلثي إيتينغ": إن تناول وجبات كبيرة في وقت متأخر من الليل، يساهم في زيادة وزن الإنسان، كما يزيد خطر الإصابة بعدة أمراض، مثل داء الارتداد المعدي المريئي، أو الارتجاع المريئي.
وحسب "سكاي نيوز"، قدّم المصدر عدداً من النصائح التي تساعدك على التخلص من "عادة الوجبات الكبيرة" في الليل:
تناول وجبات صغيرة
إن العمل بهذا الأمر بدلاً من تناول 3 وجبات كبيرة، يمكن أن يساهم في راحة معدتك وعدم إحساسها المتكرر بالجوع. ويُنصح بتناول ما بين 4 و6 وجبات صغيرة يومياً.
وجبة إفطار كبيرة
كشفت دراسة نُشرت في مايو 2005، أن الأشخاص الذين لا يفرطون في وجبة الإفطار، يستهلكون عادة سعرات حرارية أكثر؛ لكنهم أقل عرضة لزيادة الوزن. وتابعت أن تناول وجبة إفطار أكبر يعني أنك ستأكل أقل خلال ما تبقى من اليوم.
وجبة ليلية خفيفة
حتى وإن شعرت بالجوع في المساء، ركز على وجبة خفيفة تضم عدداً قليلاً من السعرات الحرارية، مثل خضار مقطعة، أو الشاي الساخن، أو قطعتين من البسكويت، أو بعض المقرمشات.
قسط كاف من النوم
تَبَيّن أن وجود خلل في النوم، يؤدي مباشرة إلى زيادة الوزن أو مرض السكري. وتقول دراسة قديمة: إن الأشخاص الذين ينامون أقل، يفضلون الوجبات ذات السعرات الحرارية العالية؛ لذلك يُنصح بأخذ القسط الكافي من النوم خلال الليل.
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المصدر : الخليج 365
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