عشرات القتلى والجرحى في انفجار قرب مصنع للكيماويات بالصين

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قُتل 22 شخصاً على الأقل، وأُصيب 22 آخرون، اليوم الأربعاء، في انفجار تلاه حريق قرب مصنع للكيماويات بشمال الصين، بحسب السلطات المحلية.
وقالت خدمات التواصل في المدينة، إنّ الانفجار الذي وقع قرب مصنع للكيماويات في مدينة تشانغجياكو على بُعد 200 كلم شمال غربي بكين، أدّى أيضاً إلى احتراق نحو 50 شاحنة، وفق "فرانس برس".
ونُقل الجرحى إلى المستشفى بعد الانفجار الذي وقع الساعة 00:41 بالتوقيت المحلي (16:41 بتوقيت جرينتش الثلاثاء)، وفق البيان الذي لم يحدد أسباب الانفجار، وفق "سكاي نيوز".
وتظهر صور بثّتها قناة "سي جي تي إن" التلفزيونية العامة على "تويتر"، هياكل شاحنات ورجال إطفاء منكبين على العمل.
وقالت السلطات "إن أعمال البحث والإنقاذ والتحقيق في أسباب الحادث جارية".
وشهدت الصين عدداً من الحوادث الصناعية في السنوات الأخيرة.
وفي يوليو، أدّى انفجار في مصنع للكيماويات إلى مقتل 19 شخصاً وإصابة 12 آخرين في مقاطعة سيتشوان (جنوب غرب).
عشرات القتلى والجرحى في انفجار قرب مصنع للكيماويات بالصينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-28
قُتل 22 شخصاً على الأقل، وأُصيب 22 آخرون، اليوم الأربعاء، في انفجار تلاه حريق قرب مصنع للكيماويات بشمال الصين، بحسب السلطات المحلية.
وقالت خدمات التواصل في المدينة، إنّ الانفجار الذي وقع قرب مصنع للكيماويات في مدينة تشانغجياكو على بُعد 200 كلم شمال غربي بكين، أدّى أيضاً إلى احتراق نحو 50 شاحنة، وفق "فرانس برس".
ونُقل الجرحى إلى المستشفى بعد الانفجار الذي وقع الساعة 00:41 بالتوقيت المحلي (16:41 بتوقيت جرينتش الثلاثاء)، وفق البيان الذي لم يحدد أسباب الانفجار، وفق "سكاي نيوز".
وتظهر صور بثّتها قناة "سي جي تي إن" التلفزيونية العامة على "تويتر"، هياكل شاحنات ورجال إطفاء منكبين على العمل.
وقالت السلطات "إن أعمال البحث والإنقاذ والتحقيق في أسباب الحادث جارية".
وشهدت الصين عدداً من الحوادث الصناعية في السنوات الأخيرة.
وفي يوليو، أدّى انفجار في مصنع للكيماويات إلى مقتل 19 شخصاً وإصابة 12 آخرين في مقاطعة سيتشوان (جنوب غرب).
28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440
09:09 AM
السلطات: أعمال البحث والإنقاذ والتحقيق في أسباب الحادث جارية
قُتل 22 شخصاً على الأقل، وأُصيب 22 آخرون، اليوم الأربعاء، في انفجار تلاه حريق قرب مصنع للكيماويات بشمال الصين، بحسب السلطات المحلية.
وقالت خدمات التواصل في المدينة، إنّ الانفجار الذي وقع قرب مصنع للكيماويات في مدينة تشانغجياكو على بُعد 200 كلم شمال غربي بكين، أدّى أيضاً إلى احتراق نحو 50 شاحنة، وفق "فرانس برس".
ونُقل الجرحى إلى المستشفى بعد الانفجار الذي وقع الساعة 00:41 بالتوقيت المحلي (16:41 بتوقيت جرينتش الثلاثاء)، وفق البيان الذي لم يحدد أسباب الانفجار، وفق "سكاي نيوز".
وتظهر صور بثّتها قناة "سي جي تي إن" التلفزيونية العامة على "تويتر"، هياكل شاحنات ورجال إطفاء منكبين على العمل.
وقالت السلطات "إن أعمال البحث والإنقاذ والتحقيق في أسباب الحادث جارية".
وشهدت الصين عدداً من الحوادث الصناعية في السنوات الأخيرة.
وفي يوليو، أدّى انفجار في مصنع للكيماويات إلى مقتل 19 شخصاً وإصابة 12 آخرين في مقاطعة سيتشوان (جنوب غرب).
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المصدر : الخليج 365
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