هزة أرضية بقوة 5.9 درجات تضرب قبالة مقاطعة أوموري اليابانية

محمد بن مسعود - الدمام - ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 5.9 درجات على سلم ريختر، صباح اليوم الأربعاء، قبالة الساحل الشرقي لمقاطعة أوموري، شمالي اليابان؛ وفقاً لوكالة الرصد الجوي والزلزالي اليابانية.

وقالت وكالة الرصد الجوي اليابانية: إن مركز الهزة كان على 41.3 درجة شمال خط العرض، و143.3 درجة شرق خط الطول، وعلى عمق وصفته الوكالة "بالضحل جداً".

وأشار المصدر إلى أن الهزة وقعت في حوالى الساعة 11.23 صباح اليوم بالتوقيت المحلي.