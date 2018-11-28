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انت الان تتابع هزة أرضية بقوة 5.9 درجات تضرب قبالة مقاطعة أوموري اليابانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد بن مسعود - الدمام - ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 5.9 درجات على سلم ريختر، صباح اليوم الأربعاء، قبالة الساحل الشرقي لمقاطعة أوموري، شمالي اليابان؛ وفقاً لوكالة الرصد الجوي والزلزالي اليابانية.
وقالت وكالة الرصد الجوي اليابانية: إن مركز الهزة كان على 41.3 درجة شمال خط العرض، و143.3 درجة شرق خط الطول، وعلى عمق وصفته الوكالة "بالضحل جداً".
وأشار المصدر إلى أن الهزة وقعت في حوالى الساعة 11.23 صباح اليوم بالتوقيت المحلي.
هزة أرضية بقوة 5.9 درجات تضرب قبالة مقاطعة أوموري اليابانيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-28
ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 5.9 درجات على سلم ريختر، صباح اليوم الأربعاء، قبالة الساحل الشرقي لمقاطعة أوموري، شمالي اليابان؛ وفقاً لوكالة الرصد الجوي والزلزالي اليابانية.
وقالت وكالة الرصد الجوي اليابانية: إن مركز الهزة كان على 41.3 درجة شمال خط العرض، و143.3 درجة شرق خط الطول، وعلى عمق وصفته الوكالة "بالضحل جداً".
وأشار المصدر إلى أن الهزة وقعت في حوالى الساعة 11.23 صباح اليوم بالتوقيت المحلي.
28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440
08:54 AM
ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 5.9 درجات على سلم ريختر، صباح اليوم الأربعاء، قبالة الساحل الشرقي لمقاطعة أوموري، شمالي اليابان؛ وفقاً لوكالة الرصد الجوي والزلزالي اليابانية.
وقالت وكالة الرصد الجوي اليابانية: إن مركز الهزة كان على 41.3 درجة شمال خط العرض، و143.3 درجة شرق خط الطول، وعلى عمق وصفته الوكالة "بالضحل جداً".
وأشار المصدر إلى أن الهزة وقعت في حوالى الساعة 11.23 صباح اليوم بالتوقيت المحلي.
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المصدر : الخليج 365
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