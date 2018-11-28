ترامب: بدون الرياض سنواجه المتاعب.. حليف عظيم ومركز للاستقرار

محمد بن مسعود - الدمام - شكّك في مزاعم الاستخبارات: لا يوجد لولي العهد أي علاقة بقضية خاشقجي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في لقاء مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن المملكة العربية السعودية حليف عظيم، وبدونها يمكن للولايات المتحدة مواجهة المتاعب في الشرق الأوسط؛ مشيراً إلى أن المملكة قوة مهمة لاستقرار المنطقة اقتصادياً وأمنياً ومنع الفوضى والإرهاب الإيراني.

وشكّك ترامب مجدداً في مزاعم وكالة الاستخبارات الأمريكية حول قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي؛ مؤكداً أنهم لم يجدوا حتى دليلاً صغيراً للشك بأن لولي العهد الأمير محمد بن سلمان أي دور أو علاقة في جريمة خاشقجي.

وأشار إلى أن الشرق الأوسط جزء خطير وعنيف من العالم؛ لكن السعودية تملك نفوذاً غير عادي في الاقتصاد والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.. واستمرار العلاقات بين البلدين مهم جداً لاستمرار هذا الاستقرار في ذلك الجزء الخطير من العالم.

وقال الرئيس الأمريكي: "المملكة تملك احتياطات نفطية هائلة، وهي بصراحة تامة تستطيع أن تجعل أسعار النفط ترتفع وتنخفض، والسعوديون ضرورة مهمة للاستقرار".

وتابع أن السعوديين باستطاعتهم بسهولة أن يستثمروا 110 مليارات دولار بشكل خاص، و450 مليار دولار بشكل عام، على مدى فترة زمنية قصيرة إلى حد ما. وكانت كل من روسيا والصين ترحّب بالحصول على الـ110 مليارات دولار الخاصة بصفقات الأسلحة إن لم تقبل الولايات المتحدة.

وقال: "السعوديون بصفة عامة -كما في الماضي- يستثمرون في الولايات المتحدة بمئات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الأمريكي؛ لذلك فالحفاظ على العلاقات مع المملكة مهم جداً، ولا نريد لذلك أن يتعرض للخطر".

وأكد ترامب أنه لم يتعامل مع السعوديين تجارياً أبداً، وأن مصالحه المالية المستقبلية لا تؤثر على قراراته السياسية؛ مشيراً إلى أن آخر ما يهمه هو القيام بالأعمال التجارية الخاصة من أجل نفسه؛ إنما يعمل من أجل أمريكا.