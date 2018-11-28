"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تؤثر في مدى الرؤية على المرتفعات الجنوبية والغربية تمتد إلى المدينة المنوّرة

محمد بن مسعود - الدمام - سحب رعدية ممطرة على تبوك والقصيم وحائل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد يؤثر في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية يمتد إلى منطقة المدينة المنوّرة، إضافة إلى تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية ومرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مناطق: تبوك والقصيم وحائل.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.