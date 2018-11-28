تعليم الرياض ومركز التطوير المهني يختتمان برنامج القيادات الرياضية الشابة

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اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض والمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم المرحلة الثانية من برنامج التطوير المهني "القيادات الرياضية الشابة"، ضمن سلسلة برنامج الشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني في السعودية، بتعاون من صندوق الشباب للرياضة للإسهام في تحقق "رؤية المملكة 2030" في واحدٍ من أهم برامج التحول "برنامج جودة الحياة 2020".
وشارك في المرحلة الثانية من البرنامج أكثر من 30 معلم تربية بدنية، حيث أُقيمت ورش العمل في قاعة التدريب بمدرسة القاضي عياض الثانوية، وحاضر لهم فيها المدرب الايرلندي كيفين بارتون مستشار التعليم الدولي.
وأقامت اللجنة المنظمة للبرنامج حفل تكريم للمشاركين برعاية المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، الدكتور محمد المقبل، وحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام.
وقال مدير إدارة الإشراف التربوي خالد الدوسري: "نعمل وفق توجيهات سعادة مدير عام التعليم لكل ما فيه مصلحة الطالب والمادة الدراسية ومن بينها زيادة تطوير مادة التربية البدنية وأساليب التدريبات في مدارس المنطقة، وهو أمر مهم للمساهمة في تحقيق جزءٍ من أهداف "رؤية 2030" والعمل على أن يحصل المعلم والطالب على التدريب الرياضي وفق جودة مميزة".
وأضاف: "الهدف من عقد مثل هذه البرامج والندوات هو تعزيز المشاركة القيادية للشباب في الألعاب الرياضية، وتأهيل المدربين المحليين لإشراك القادة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14-19 عامًا في تنظيم فعاليات ومنافسات رياضية يمكن تنفيذها في المجتمع المحلي".
تعليم الرياض ومركز التطوير المهني يختتمان برنامج القيادات الرياضية الشابةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-28
اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض والمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم المرحلة الثانية من برنامج التطوير المهني "القيادات الرياضية الشابة"، ضمن سلسلة برنامج الشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني في السعودية، بتعاون من صندوق الشباب للرياضة للإسهام في تحقق "رؤية المملكة 2030" في واحدٍ من أهم برامج التحول "برنامج جودة الحياة 2020".
وشارك في المرحلة الثانية من البرنامج أكثر من 30 معلم تربية بدنية، حيث أُقيمت ورش العمل في قاعة التدريب بمدرسة القاضي عياض الثانوية، وحاضر لهم فيها المدرب الايرلندي كيفين بارتون مستشار التعليم الدولي.
وأقامت اللجنة المنظمة للبرنامج حفل تكريم للمشاركين برعاية المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، الدكتور محمد المقبل، وحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام.
وقال مدير إدارة الإشراف التربوي خالد الدوسري: "نعمل وفق توجيهات سعادة مدير عام التعليم لكل ما فيه مصلحة الطالب والمادة الدراسية ومن بينها زيادة تطوير مادة التربية البدنية وأساليب التدريبات في مدارس المنطقة، وهو أمر مهم للمساهمة في تحقيق جزءٍ من أهداف "رؤية 2030" والعمل على أن يحصل المعلم والطالب على التدريب الرياضي وفق جودة مميزة".
وأضاف: "الهدف من عقد مثل هذه البرامج والندوات هو تعزيز المشاركة القيادية للشباب في الألعاب الرياضية، وتأهيل المدربين المحليين لإشراك القادة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14-19 عامًا في تنظيم فعاليات ومنافسات رياضية يمكن تنفيذها في المجتمع المحلي".
28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440
08:12 AM
شهده أكثر من 30 معلم تربية بدنية .. واللجنة المنظمة كرّمت المشاركين
اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض والمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم المرحلة الثانية من برنامج التطوير المهني "القيادات الرياضية الشابة"، ضمن سلسلة برنامج الشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني في السعودية، بتعاون من صندوق الشباب للرياضة للإسهام في تحقق "رؤية المملكة 2030" في واحدٍ من أهم برامج التحول "برنامج جودة الحياة 2020".
وشارك في المرحلة الثانية من البرنامج أكثر من 30 معلم تربية بدنية، حيث أُقيمت ورش العمل في قاعة التدريب بمدرسة القاضي عياض الثانوية، وحاضر لهم فيها المدرب الايرلندي كيفين بارتون مستشار التعليم الدولي.
وأقامت اللجنة المنظمة للبرنامج حفل تكريم للمشاركين برعاية المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، الدكتور محمد المقبل، وحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام.
وقال مدير إدارة الإشراف التربوي خالد الدوسري: "نعمل وفق توجيهات سعادة مدير عام التعليم لكل ما فيه مصلحة الطالب والمادة الدراسية ومن بينها زيادة تطوير مادة التربية البدنية وأساليب التدريبات في مدارس المنطقة، وهو أمر مهم للمساهمة في تحقيق جزءٍ من أهداف "رؤية 2030" والعمل على أن يحصل المعلم والطالب على التدريب الرياضي وفق جودة مميزة".
وأضاف: "الهدف من عقد مثل هذه البرامج والندوات هو تعزيز المشاركة القيادية للشباب في الألعاب الرياضية، وتأهيل المدربين المحليين لإشراك القادة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14-19 عامًا في تنظيم فعاليات ومنافسات رياضية يمكن تنفيذها في المجتمع المحلي".
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المصدر : الخليج 365
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