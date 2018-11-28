أمريكا.. الموافقة على مشروع قانون لمعاقبة حلفاء إيران بالعراق

محمد بن مسعود - الدمام - في مقدمتهم ميليشيات كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق

وافق مجلس النواب الأمريكي، على مشروع قانون، تُفرَض بموجبه عقوبات على حلفاء إيران في العراق، وفي مقدمتهم ميليشيات كتائب حزب الله، وميليشيات عصائب أهل الحق.

ويمهد مشروع القانون الطريقَ لفرض عقوبات على العديد من قادة هذه الميليشيات، وعلى رأسهم قيس الخزعلي الذي يتزعم ميليشيات عصائب أهل الحق، وأكرم الكعبي من ميليشيات حزب الله، الذي يخضع في الأصل لعقوبات أمريكية؛ وفق "سكاي نيوز".

كما يمهّد مشروع القانون لفرض عقوبات على ميليشيات أفغانية وباكستانية، تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري.

وتعتزم واشنطن معاقبة الميليشيا التابعة لإيران، وعلى رأسها حزب الله العراقي، الذي ظهر بالتزامن مع ميليشيات إيرانية عديدة، مثل كتائب لواء أبي الفضل العباس، وكتائب كربلاء، وكتائب السجاد، وكتائب زيد بن علي، وقد تَوحدت جميعها تحت لواء "حزب الله العراقي" في عام 2006.

ويمتلك نظام طهران أكثر من 50 ميليشيا مسلحة في سوريا تحت العديد من المسميات ذات البعد الطائفي، إضافة إلى ميليشيا عصائب أهل الحق التي تأسست عام 2006، بدعم إيراني مباشر.