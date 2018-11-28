السعودية اليوم / انفجار قرب مصنع للكيماويات بالصين يخلف 22 قتيلاً و 22 مصابًا

بكين 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسلقي 22 شخصًا مصرعهم، وأصيب 22 آخرون اليوم في انفجار وقع قرب مصنع للكيماويات في مدينة "تشانغجياكو" بمقاطعة خبي شمالي الصين.وقالت السلطات المحلية في المقاطعة: إن الانفجار وقع قرب شركة "خبي شنغهوا المحدودة لصناعة الكيماويات" في تشانغجياكو، مما أدى إلى سقوط هذا العدد من القتلى والمصابين، فيما التهمت النيران الناجمة عن الانفجار 38 شاحنة و12 مركبة، مؤكدة أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث كافة.// انتهى //09:04ت م0014