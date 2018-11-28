السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الليبية

طرابلس 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، اجتماعات رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع قادة المنطقة العسكري الوسطى والجنوبية لبحث الأوضاع العسكرية والمالية للقوات المسلحة الليبية ، وكذلك مع وزير المالية فرج بومطاري، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إجراء تعديلات على عدد من القرارات الخاصة بالترتيبات المالية.وأشارت الصحف إلى تصريحات رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وقوله إن عملية التصويت على التعديل الدستوري العاشر جرى عبر إجراءات رسمية صحيحة، مضيفاً أنه يمكن لكل الجهات المختصة أن تعرف هذا الأمر بمستندات رسمية صادرة عن مجلس النواب.وتطرقت إلى إستضافة العاصمة السودانية الخرطوم يوم الخميس المقبل اجتماع وزراء خارجية الجوار الليبي بحضور الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي وتحت إشراف الأمم المتحدة, بمشاركة فرنسا بصفة مراقب، وبمشاركة وزراء خارجية خارجية تونس والجزائر والمغرب وتشاد وليبيا والسودان ومصر ودعوة ايطاليا للحضور لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا عقب باليرمو.وعرجت الصحف على تصريحات وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، الذي أكد أن مسيرة المصالحة الليبية لا تزال طويلة، وهو ما يحتاج إلى ضرورة مرافقة ليبيا نحو استعادة أمنها الخاص، مضيفا أن مؤتمر باليرمو كان خطوة مهمة في مسيرة لا تزال طويلة ومتشعبة، مشيرًا إلى استمرار الصراعات المسلحة في ليبيا.وبينت الصحف ترحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بسعي مجلس النواب لإصدار التشريعات الضرورية للانتقال إلى مرحلة المؤسسات الثابتة، من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور، وإجراء انتخابات عامة.// انتهى //08:44ت م0011