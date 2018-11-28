السعودية | مكتب وزارة البيئة ببريدة يضبط 10 أطنان من الحطب المخالف

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:19 صباحًا, 28 نوفمبر 2018 م

المناطق - بريدة

ضبط مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في مدينة بريدة عدد من مخالفي نظام المراعي والغابات وكميات كبيرة من الحطب المحلي، حيث تم ضبط 7 سيارات تحمل 9 أطنان و 260 كيلو من الأشجار المحلية.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة ببريدة بندر الهدية أن ضبط المخالفين تم بتعاون ومساندة من الجهات الأمنية بالقصيم، مبينا أن الكميات التي تم ضبطها ومصادرتها تقارب عشرة أطنان من الحطب المحلي، مشيرا إلى أن الفرع سيواصل رصد هذه المخالفات وسيطبق النظام بحق المخالفين بكل حزم