دوريات الطائف تقبض على جانٍ سلب مواطنًا وأشهر السلاح نحو رجال الأمن

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ألقت دوريات الأمن القبض على شاب في حالة غير طبيعية؛ قام بسلب مواطن تحت تهديد السلاح (من نوع مسدس)، وتمت متابعته من قِبل الدوريات الأمنية، وأشهر السلاح نحو رجال الأمن؛ فتمت السيطرة عليه دون حدوث أية إصابات تُذكر.
وتفصيلاً، أبلغ مواطن من شمال محافظة الطائف الجهات الأمنية بقيام شخص في حالة غير طبيعية، يقود مركبة، باستيقافه، وسلبه تحت تهديد السلاح (من نوع مسدس)، ثم استقل مركبته وفر هاربًا من الموقع؛ فتم التعميم على المركبة، وبمتابعة دوريات الأمن تم تحديد موقع الجاني، وبعد محاصرته بالقرب من سوق عكاظ قام بإشهار سلاحه نحو دوريات الأمن إلا أن رجال الأمن تمكنوا من السيطرة عليه دون حدوث أية إصابات تُذكر.
وبعد القبض على الجاني اتضح أنه مواطن، يبلغ من العمر 26 عامًا، أنه في حالة غير طبيعية. وقد تم التعرف عليه من قِبل المجني عليه، وإعداد محضر بالواقعة، وإحالة الجاني لمخفر شرطة العرفاء لاستكمال التحقيقات بحكم الاختصاص تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.
دوريات الطائف تقبض على جانٍ سلب مواطنًا وأشهر السلاح نحو رجال الأمنهادي العصيمي الخليج 365 2018-11-28
ألقت دوريات الأمن القبض على شاب في حالة غير طبيعية؛ قام بسلب مواطن تحت تهديد السلاح (من نوع مسدس)، وتمت متابعته من قِبل الدوريات الأمنية، وأشهر السلاح نحو رجال الأمن؛ فتمت السيطرة عليه دون حدوث أية إصابات تُذكر.
وتفصيلاً، أبلغ مواطن من شمال محافظة الطائف الجهات الأمنية بقيام شخص في حالة غير طبيعية، يقود مركبة، باستيقافه، وسلبه تحت تهديد السلاح (من نوع مسدس)، ثم استقل مركبته وفر هاربًا من الموقع؛ فتم التعميم على المركبة، وبمتابعة دوريات الأمن تم تحديد موقع الجاني، وبعد محاصرته بالقرب من سوق عكاظ قام بإشهار سلاحه نحو دوريات الأمن إلا أن رجال الأمن تمكنوا من السيطرة عليه دون حدوث أية إصابات تُذكر.
وبعد القبض على الجاني اتضح أنه مواطن، يبلغ من العمر 26 عامًا، أنه في حالة غير طبيعية. وقد تم التعرف عليه من قِبل المجني عليه، وإعداد محضر بالواقعة، وإحالة الجاني لمخفر شرطة العرفاء لاستكمال التحقيقات بحكم الاختصاص تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.
28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440
01:41 AM
كان في حالة غير طبيعية وتمت السيطرة عليه دون حدوث أية إصابات تُذكر
ألقت دوريات الأمن القبض على شاب في حالة غير طبيعية؛ قام بسلب مواطن تحت تهديد السلاح (من نوع مسدس)، وتمت متابعته من قِبل الدوريات الأمنية، وأشهر السلاح نحو رجال الأمن؛ فتمت السيطرة عليه دون حدوث أية إصابات تُذكر.
وتفصيلاً، أبلغ مواطن من شمال محافظة الطائف الجهات الأمنية بقيام شخص في حالة غير طبيعية، يقود مركبة، باستيقافه، وسلبه تحت تهديد السلاح (من نوع مسدس)، ثم استقل مركبته وفر هاربًا من الموقع؛ فتم التعميم على المركبة، وبمتابعة دوريات الأمن تم تحديد موقع الجاني، وبعد محاصرته بالقرب من سوق عكاظ قام بإشهار سلاحه نحو دوريات الأمن إلا أن رجال الأمن تمكنوا من السيطرة عليه دون حدوث أية إصابات تُذكر.
وبعد القبض على الجاني اتضح أنه مواطن، يبلغ من العمر 26 عامًا، أنه في حالة غير طبيعية. وقد تم التعرف عليه من قِبل المجني عليه، وإعداد محضر بالواقعة، وإحالة الجاني لمخفر شرطة العرفاء لاستكمال التحقيقات بحكم الاختصاص تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.
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المصدر : الخليج 365
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