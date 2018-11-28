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انت الان تتابع مع ختام المقرر الدراسي.. طلاب جامعة الطائف يطلقون وسم "#يا وطن_مالك_مثيل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أطلق طلاب مقرر تاريخ السعودية بجامعة الطائف أمس الثلاثاء وسم #يا وطن_مالك_مثيل؛ وذلك بمناسبة اختتام المقرر للفصل الدراسي الحالي. وقد تابعت "الخليج 365" تسجيل الوسم حضورًا قويًّا في قائمة الترند بالسعودية.
وأعرب مدير جامعة الطائف، الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، عن تقديره لطلبة مقرر تاريخ السعودية لروحهم الوطنية، وانتمائهم القوي للبلاد، وولائهم الصادق لقيادتها، الذي جسدوه في وسم #يا وطن_مالك_مثيل.
واعتبر الدكتور زمان أن هذا الوسم غدا نداء عامًّا، يردده المخلصون للوطن في هذه المنصة الاجتماعية، ويصدح به زملاؤهم من فِرقة جامعة الطائف الموسيقية بأغنية "وطني الحبيب".
من جانبه، أكد وكيل كلية الآداب بجامعة الطائف أستاذ التاريخ السعودي المساعد في الجامعة، الدكتور مترك السبيعي، أن إطلاق الطلاب الوسم جاء تعبيرًا عن الحب والوفاء والولاء لهذا الوطن الغالي.
وبيَّن الدكتور السبيعي أن جامعة الطائف أطلقت مقرر برنامج تدريس تاريخ وحضارة السعودية مع بداية العام الجامعي الماضي، بوصفه مقررًا ومتطلبًا عامًّا لجميع طلاب الجامعة، ويقدَّم للطلاب بطريقة إلكترونية وفيديوهات إثرائية.
وأوضح أن المقرر الإلكتروني لتاريخ السعودية يتكوَّن من وحدات تدريسية، أُعدت بناء على خطة التحول البرامجي بجامعة الطائف، ومفردات المقرر المعتمدة من القسم. مشيرًا إلى أنه يتم تدريس المقرر من خلال الفصول الافتراضية على نظام (البلاك بورد).
وذكر الدكتور السبيعي أن لكل وحدة تدريسية في المادة نقاطًا رئيسة، عبارة عن عناصر الدرس وأهدافه، وكذلك تقويم أو تمارين للوحدة الدراسية، إلى جانب أن لكل وحدة وسائل تعليمية مساندة (إثراءات)، عبارة عن روابط إلكترونية ذات علاقة بموضوع الوحدة وما تحتويه. ومن ذلك على سبيل المثال: الخرائط، الصور، الأفلام الوثائقية، كتب (PDF) كمراجع ومواقع إلكترونية.. وغيرها.
مع ختام المقرر الدراسي.. طلاب جامعة الطائف يطلقون وسم "#يا وطن_مالك_مثيل"فهد العتيبي الخليج 365 2018-11-28
أطلق طلاب مقرر تاريخ السعودية بجامعة الطائف أمس الثلاثاء وسم #يا وطن_مالك_مثيل؛ وذلك بمناسبة اختتام المقرر للفصل الدراسي الحالي. وقد تابعت "الخليج 365" تسجيل الوسم حضورًا قويًّا في قائمة الترند بالسعودية.
وأعرب مدير جامعة الطائف، الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، عن تقديره لطلبة مقرر تاريخ السعودية لروحهم الوطنية، وانتمائهم القوي للبلاد، وولائهم الصادق لقيادتها، الذي جسدوه في وسم #يا وطن_مالك_مثيل.
واعتبر الدكتور زمان أن هذا الوسم غدا نداء عامًّا، يردده المخلصون للوطن في هذه المنصة الاجتماعية، ويصدح به زملاؤهم من فِرقة جامعة الطائف الموسيقية بأغنية "وطني الحبيب".
من جانبه، أكد وكيل كلية الآداب بجامعة الطائف أستاذ التاريخ السعودي المساعد في الجامعة، الدكتور مترك السبيعي، أن إطلاق الطلاب الوسم جاء تعبيرًا عن الحب والوفاء والولاء لهذا الوطن الغالي.
وبيَّن الدكتور السبيعي أن جامعة الطائف أطلقت مقرر برنامج تدريس تاريخ وحضارة السعودية مع بداية العام الجامعي الماضي، بوصفه مقررًا ومتطلبًا عامًّا لجميع طلاب الجامعة، ويقدَّم للطلاب بطريقة إلكترونية وفيديوهات إثرائية.
وأوضح أن المقرر الإلكتروني لتاريخ السعودية يتكوَّن من وحدات تدريسية، أُعدت بناء على خطة التحول البرامجي بجامعة الطائف، ومفردات المقرر المعتمدة من القسم. مشيرًا إلى أنه يتم تدريس المقرر من خلال الفصول الافتراضية على نظام (البلاك بورد).
وذكر الدكتور السبيعي أن لكل وحدة تدريسية في المادة نقاطًا رئيسة، عبارة عن عناصر الدرس وأهدافه، وكذلك تقويم أو تمارين للوحدة الدراسية، إلى جانب أن لكل وحدة وسائل تعليمية مساندة (إثراءات)، عبارة عن روابط إلكترونية ذات علاقة بموضوع الوحدة وما تحتويه. ومن ذلك على سبيل المثال: الخرائط، الصور، الأفلام الوثائقية، كتب (PDF) كمراجع ومواقع إلكترونية.. وغيرها.
28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440
01:11 AM
سجَّل حضورًا قويًّا في قائمة الترند بالسعودية
أطلق طلاب مقرر تاريخ السعودية بجامعة الطائف أمس الثلاثاء وسم #يا وطن_مالك_مثيل؛ وذلك بمناسبة اختتام المقرر للفصل الدراسي الحالي. وقد تابعت "الخليج 365" تسجيل الوسم حضورًا قويًّا في قائمة الترند بالسعودية.
وأعرب مدير جامعة الطائف، الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، عن تقديره لطلبة مقرر تاريخ السعودية لروحهم الوطنية، وانتمائهم القوي للبلاد، وولائهم الصادق لقيادتها، الذي جسدوه في وسم #يا وطن_مالك_مثيل.
واعتبر الدكتور زمان أن هذا الوسم غدا نداء عامًّا، يردده المخلصون للوطن في هذه المنصة الاجتماعية، ويصدح به زملاؤهم من فِرقة جامعة الطائف الموسيقية بأغنية "وطني الحبيب".
من جانبه، أكد وكيل كلية الآداب بجامعة الطائف أستاذ التاريخ السعودي المساعد في الجامعة، الدكتور مترك السبيعي، أن إطلاق الطلاب الوسم جاء تعبيرًا عن الحب والوفاء والولاء لهذا الوطن الغالي.
وبيَّن الدكتور السبيعي أن جامعة الطائف أطلقت مقرر برنامج تدريس تاريخ وحضارة السعودية مع بداية العام الجامعي الماضي، بوصفه مقررًا ومتطلبًا عامًّا لجميع طلاب الجامعة، ويقدَّم للطلاب بطريقة إلكترونية وفيديوهات إثرائية.
وأوضح أن المقرر الإلكتروني لتاريخ السعودية يتكوَّن من وحدات تدريسية، أُعدت بناء على خطة التحول البرامجي بجامعة الطائف، ومفردات المقرر المعتمدة من القسم. مشيرًا إلى أنه يتم تدريس المقرر من خلال الفصول الافتراضية على نظام (البلاك بورد).
وذكر الدكتور السبيعي أن لكل وحدة تدريسية في المادة نقاطًا رئيسة، عبارة عن عناصر الدرس وأهدافه، وكذلك تقويم أو تمارين للوحدة الدراسية، إلى جانب أن لكل وحدة وسائل تعليمية مساندة (إثراءات)، عبارة عن روابط إلكترونية ذات علاقة بموضوع الوحدة وما تحتويه. ومن ذلك على سبيل المثال: الخرائط، الصور، الأفلام الوثائقية، كتب (PDF) كمراجع ومواقع إلكترونية.. وغيرها.
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المصدر : الخليج 365
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