السعودية اليوم / الولايات المتحدة تطالب بتشديد العقوبات الأوروبية على روسيا بسبب جزيرة القرم

عام / الولايات المتحدة تطالب بتشديد العقوبات الأوروبية على روسيا بسبب جزيرة القرم
واشنطن 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 واس
قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تامل أن تفعل الدول الأوروبية المزيد لمساعدة أوكرانيا في نزاعها مع روسيا بشأن القرم، بما في ذلك تنفيذ أكثر صرامة للعقوبات وإعادة النظر في دعم خط (نورد ستريم2) للغاز مع موسكو.
وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الوزارة "حكومات عديدة تفرض عقوبات على روسيا بسبب أفعالها في القرم بأوكرانيا، ليس كل هذه العقوبات مطبق بشكل كامل لذلك نرى أن على الدول الأوروبية فعل المزيد".
وأضافت نويرت "وشيء آخر تحدثنا عنه بما فيه الكفاية هو خط الانابيب نورد ستريم2".
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