السعودية اليوم / الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسؤولين بارزين في نيكاراجوا

عام / الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسؤولين بارزين في نيكاراجوا
واشنطن 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 واس
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على مسئولين بارزين فى نيكاراجوا، فى إطار الحملة التى تتبناها واشنطن ضد نظام الرئيس دانييل أورتيجا.
ووقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على روزاريو موريللو، نائبة الرئيس والسيدة الأولى وعدد من كبار المسئولين .
وقالت الخارجية الامريكية في بيان ، تتضمن العقوبات تجميد أية ممتلكات تخص الأشخاص المعاقبين وتخضع للولاية الأمريكية، كما تحظر على الأفراد والبنوك والكيانات الأمريكية الأخرى إجراء أية تحويلات مالية معهم.
وتتم مراجعة العقوبات التى فرضتها واشنطن على نيكاراجوا نتيجة تعامل أورتيجا بعنف مع الاحتجاجات على التغييرات التى أجراها على نظام الضمان الاجتماعى هذا العام.
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