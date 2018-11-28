السعودية اليوم / الأمم المتحدة تؤكد حق اللاجئين في السعي لطلب اللجوء بالولايات المتحدة

عام / الأمم المتحدة تؤكد حق اللاجئين في السعي لطلب اللجوء بالولايات المتحدة
الامم المتحدة 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 واس
ذكرت الامم المتحدة اليوم ،أن المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بابار بالوخ قال ”نتابع تقارير اوضاع اللاجئين على الحدود الامريكية – المكسيكية، بقلق ولا نزال نحاول فهم ما حدث هناك“.
وأضاف المتحدث باسم المفوضية السامية أن إدارة الحدود ”حق سيادي للحكومات الوطنية“ لكن أمن الحدود والحماية الدولية للاجئين مسؤولية مشتركة.
وتابع بالوخ قائلا ”هذا يعني أن أي شخص حياته معرضة للخطر في بلده يتعين أن يكون قادرا على الدخول إلى أرض بلد أخرى آمنة وأن يطلب اللجوء فيها، وينبغي النظر في كل طلب لجوء على حدة“.
وأضاف ”نكرر دعوتنا للسلطات الأمريكية للسماح بدخول الأشخاص الفارين من الاضطهاد والعنف إلى أراضيها وسيرهم في إجراءات اللجوء“.
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06:18ت م
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