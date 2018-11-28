الان تتابع تفاصيل الوظائف في مشروع قطار الحرمين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية عن بدء التقديم ببرنامج مشروع قطار الحرمين. وقال ان من ضمن متطلبات القبول للتدريب أن يكون المتقدم سعودياً وأن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة بنسبة 80٪ فما أعلى.

أن يكون عمر المتقدم بين 20 و 30 عاماً ومستوى اللغة الانجليزية: يجب أن يكون بحد أدنى B2 حسب معيار CEFR أو 5 في معيار اختبار الآيلتسIELTS .

أن يجتاز المتقدم اختبار القبول والمقابلة الشخصية وأن لا يقل الطول عن 160 سم ولا يزيد عن 190 سم وأن يجتاز المتقدم الكشف الطبي لائق طبياً وأن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول.

سوف يتم إبلاغ من تنطبق عليهم المتطلبات برسالة عبر البريد الالكتروني بموعد إختبارالقبول (بعد انتهاء الفرز) وفي حال تم استدعائك لإختبار القبول، يجب إحضار المتطلبات التالية: أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها

وأصل شهادة الثانوية (أو نسخة طبق الأصل- مختومة) وصورة منها.

وفي حال عدم إحضار المتطلبات أو عدم تطابقها مع المعلومات المسجلة في بداية التقديم سوف يتم إلغاء التقديم.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

http://srp.edu.sa/index.php/register/hhsr-reg

وذلك حتى يوم الخميس بتاريخ 1440/04/03هـ.