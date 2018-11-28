السعودية اليوم / الحرب التجارية بين بكين وواشنطن ستضر مزارعي فول الصويا

واشنطن 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسحذرت شركة الخدمات المالية والمصرفية الهولندية (رابوبنك) من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستضر مزارعي فول الصويا الأمريكيين حيث ستهبط بالسعر في حال خسارة السوق الصينية.وأضافت الشركة في تقرير: "بالنسبة للمزارعين الأمريكيين ستكون خسارة السوق الرئيسية لفول الصويا (في إشارة إلى الصين) أمرا مؤلما لأن ذلك سيتطلب بيع محصولهم في بلدان أخرى حول العالم من خلال أسعار تصدير أدنى"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.وبين التقرير أنه في هذه الحالة، سيضطر المزارعون إلى تقليص المساحة المزروعة بفول الصويا في 2019 والبحث عن زراعة محاصيل أخرى مثل الذرة والقمح والقطن.// انتهى //04:39ت م0374