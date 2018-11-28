"المسند" يوضح حقيقة مقاطع "الذئاب وأمطار القصيم"

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أكد أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، عبدالله المسند؛ أن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو عن ظهور مجموعة من الذئاب في القصيم، غير صحيح؛ موضحاً أنها ليست ذئاباً بل هي كلاب.

وأضاف: قد وَهِم مصوّروها أو قصدوا الإثارة لغرض ما. والذئب حَذِر لا يأنس للإنسان ولا يقترب منه إلا إذا مسه الجوع القاتل، واعتداء الذئاب على الإنسان في الزمن المتقدم راجع لقلة الحيوانات والأطعمة؛ أما الآن فالذئب يَجِد ما يسد جوعه من بهائم نافقة أو فضلات الطعام التي كثرت من مخلفات المتنزهين، ولا يوجد الذئب الآن إلا في المناطق الوعرة، وهو كلب متوحش يتغير لونه بلون الأرض التي يعيش فيها.

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