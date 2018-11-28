السعودية اليوم / بدء العمل بالتصنيف المعدل لمخالفات نظام المرور والعقوبات المقررة على مرتكبيها

عام / بدء العمل بالتصنيف المعدل لمخالفات نظام المرور والعقوبات المقررة على مرتكبيها

الرياض 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واس

أوضح مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي أنه تم اعتبارا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 1440/3/19هـ بدأ العمل بالتصنيف المعدل لمخالفات نظام المرور والعقوبات المقررة على مرتكبيها، والمواد المنظمة لتحديد قيمة الغرامات المالية، وإجراءات متابعة المتخلفين عن سداد العقوبات المالية المستحقة عليهم.

وبين في تصريح لوكالة الأنباء

ودعا مدير عام المرور سائقي المركبات وغيرهم من مستخدمي الطرق الالتزام بقواعد تنظيم السير على الطرق، ومراعاة حقوق الآخرين التي كفلها نظام المرور ولوائحه، مؤكداً أنه سيتم تنفيذ نظام المرور ولوائحه بحزم بحق كل من يخالفها .

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الرياض 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسأوضح مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي أنه تم اعتبارا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 1440/3/19هـ بدأ العمل بالتصنيف المعدل لمخالفات نظام المرور والعقوبات المقررة على مرتكبيها، والمواد المنظمة لتحديد قيمة الغرامات المالية، وإجراءات متابعة المتخلفين عن سداد العقوبات المالية المستحقة عليهم.وبين في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن ذلك تم بعد استكمال جميع الترتيبات النظامية والتقنية لتنفيذ نظام المرور المعدل والمعتمد بالأمر السامي رقم 115 وتاريخ 5/ 12 / 1439 هـ .ودعا مدير عام المرور سائقي المركبات وغيرهم من مستخدمي الطرق الالتزام بقواعد تنظيم السير على الطرق، ومراعاة حقوق الآخرين التي كفلها نظام المرور ولوائحه، مؤكداً أنه سيتم تنفيذ نظام المرور ولوائحه بحزم بحق كل من يخالفها .// انتهى //01:43ت م0369

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