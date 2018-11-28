عام / اختتام أعمال اجتماع الحوار الإستراتيجي بين الكويت والاتحاد الأوروبي في بروكسل
بروكسل 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واس
اختتمت مساء اليوم بمدينة بروكسل، أعمال اجتماع الحوار الإستراتيجي الأول بين الكويت والاتحاد الأوروبي.
ورأس وفد الكويت في الاجتماع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، فيما رأس الجانب الأوروبي الأمين العام لخدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي هيلغا شميد.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن نائب وزير الخارجية الكويتي أشاد في تصريح له عقب اختتام أعمال الاجتماع بنتائج الاجتماع، وأنه كان جيدًا جدًا ومثمرًا للغاية.
وأشار الجار الله إلى أن الجانبين استعرضا الروابط الثنائية بين الكويت والاتحاد الأوروبي، كما بحثا عددًا من أوجه التعاون في مختلف المجالات وناقشا أيضا القضايا الإقليمية.
// انتهى //
00:46ت م
0364
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / اختتام أعمال اجتماع الحوار الإستراتيجي بين الكويت والاتحاد الأوروبي في بروكسل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .