السعودية اليوم / نائب أمير منطقة مكة المكرمة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد المطيري



جدة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وعبّر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه به، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يتقبله مع الشهداء، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان جثمان الشهيد قد وصل إلى محافظة الطائف، وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام، يتقدمهم معالي محافظ الطائف الأستاذ سعد الميموني الذين أدّوا الصلاة عليه، وشاركوا أسرته تشييع جثمانه ومواراته الثرى.

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جدة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، ، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد سعد خضير المطيري الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.وعبّر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه به، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يتقبله مع الشهداء، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.وكان جثمان الشهيد قد وصل إلى محافظة الطائف، وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام، يتقدمهم معالي محافظ الطائف الأستاذ سعد الميموني الذين أدّوا الصلاة عليه، وشاركوا أسرته تشييع جثمانه ومواراته الثرى.// انتهى //00:46ت م0363

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