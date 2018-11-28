السعودية اليوم / فرع خدمات المياه بالقطيف ينفذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية

القطيف 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسنفذ فرع خدمات المياه بمحافظة القطيف ، بالتعاون مع إدارة المراكز الصحية بالمحافظة، " الحملة الوطنية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية للعام 2018م"، بحضور مدير الفرع المهندس ضياء آل أسعد، ومدير المكتب الوقائي لإدارة المراكز الصحية الدكتور ناصر الفرج، وذلك بمقر الفرع بالقطيف .وثمن المهندس آل أسعد الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة في مثل هذه الحملات الوطنية الوقائية، مؤكدا أهمية التفاعل معها لتفادي الإصابة بالأوبئة والحد من تناقلها .وأشار إلى أن هذه الحملة تستهدف جميع الفئات العمرية والاشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة والمصابين بالأمراض المزمنة وأمراض الدم ، سائلا المولى عز وجل أن يديم على الجميع نعمة الصحة والعافية.// انتهى//00:33ت م0362