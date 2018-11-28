السعودية اليوم / سمو ولي العهد يبعث برقية شكر للرئيس التونسي



تونس 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

صاحب الفخامة الرئيس / الباجي قايد السبسي حفظه الله

رئيس الجمهورية التونسية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن شكري وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

صاحب الفخامة، لقد جسدت اجتماعاتنا الثنائية، وما تمخض عنها من نتائج متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة، تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم.

راجياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب تونس الشقيق المزيد من التقدم والنماء .. وتقبلوا فخامتكم أطيب تحياتي وتقديري ،،،،،

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

// انتهى //

00:27ت م

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تونس 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، برقية شكر لفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، إثر مغادرته ـ حفظه الله ـ تونس، فيما يلي نصها:صاحب الفخامة الرئيس / الباجي قايد السبسي حفظه اللهرئيس الجمهورية التونسيةالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته:يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن شكري وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.صاحب الفخامة، لقد جسدت اجتماعاتنا الثنائية، وما تمخض عنها من نتائج متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة، تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم.راجياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب تونس الشقيق المزيد من التقدم والنماء .. وتقبلوا فخامتكم أطيب تحياتي وتقديري ،،،،،محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء// انتهى //00:27ت م0359

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