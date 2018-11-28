السعودية اليوم / العاصمي يتفقد مجموعات ورش العمل والمعرض المصاحب للقاء السنوي للصحة المدرسية

الرياض 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسقام معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي اليوم بجولة تفقدية لأعمال اللقاء ومجموعة ورش العمل والمعرض الذي تقيمه وكالة الشؤون المدرسية بالشراكة مع وزارة الصحة لدعم توجهات الوزارة في برامجها العلمية، والصحية، والتثقيفية، والوقائية للطلاب والطالبات بمختلف مراحل التعليم .وأوضح العاصمي أن وزارة التعليم وهي تحتضن الشريحة الأكبر من المجتمع والمتمثلة في 6 ملايين طالب وطالبة تقدم قاعدة أساسية في العملية التشاركية بين التعليم والصحة نحو تعزيز المفاهيم العلمية، والإجراءات الوقائية لصحة وسلامة الطلاب والطالبات .وأكد العاصمي في كلمته للمشاركين في اللقاء، أهمية إقامة مثل هذه البرامج التي تهدف لتعزيز صحة وسلامة أبناؤنا، ومناقشة التحديات التي تواجه الميدان لتذليل هذه الصعوبات ، مطالباً بتكثيف الجهود لرفع مستوى الوعي الصحي والوقائي في المجتمعات الأسرية والمدرسية بأحدث الطرق والأساليب الحديثة والمبتكرة، مشيراً إلى أن جهود المملكة المتمثلة في برامج رؤية 2030 تصب في تحسين أنماط الحياة لدى أفراد المجتمع ومن أهمها البرامج الوقائية للكثير من الأمراض والعادات الغذائية والصحية السلبية .// انتهى //00:20ت م0358