السعودية | ولي العهد يزور تونس.. والشعب التونسي يحتفل بالزيارة التاريخية

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:59 مساءً, 27 نوفمبر 2018 م

المناطق.. إسلام داوود

زيارة تاريخية هامة هي الأولى لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، إلى الجمهورية التونسية، والتي تأتي في ظل علاقات تاريخية وسياسية وثيقة بين البلدين.

وكان في استقبال ولي العهد في المطار الرئاسي في العاصمة تونس الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية وكبار المسؤولين في الحكومة التونسية.

وقد أقيمت مراسم استقبال رسمية لسمو ولي العهد، حيث عٌزِفَ السلام الملكي السعودي والنشيد الوطني التونسي، واستعرضا حرس الشرف.

وبعد استراحة قصيرة في المطار صحب الرئيس التونسي، سمو ولي العهد في موكب رسمي إلى قصر قرطاج الرئاسي في العاصمة تونس.

وقد عبر الشعب التونسي، عن بالغ سعادته بالزيارة التاريخية الكريمة لولي العهد السعودي إلى تونس.

وتصدر هاشتاق، #تونسترحببمحمدبنسلمان، حيث أعرب التونسيون، خلال آلاف التغريدات عن ترحيبهم بالضيف الكريم، مؤكدين أنه نزل في وطنه الثاني.

بدوره، أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أن ولي العهد نزل في وطنه معبرا عن ترحيبه بالزيارة، التي تحافظ على العلاقات المتجددة بين البلدين.

فيما أكد ولي العهد، أن الزيارة تهدف للبناء على ما تركه الأجداد من علاقات أخوة وصداقة مستمرة.