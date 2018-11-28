شكرا لقرائتكم ميزة مهمة جديدة على واتساب تُريح الملايين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كشفت تقارير إعلامية عن عزم تطبيق “واتساب” طرح ميزة مهمة، ستكون مفيدة خلال إجازات ملايين المستخدمين، الذين يرغبون في الاسترخاء والابتعاد عن ضغط الرسائل والإشعارات المزعجة.

وقال موقع “ستاندارد ميديا”: إن واتساب سيضيف خاصية “حالة الإجازة” أو “vacation mode”، التي تهدف إلى إيقاف كل الإشعارات القادمة للمستخدم أثناء تفعيلها.

وتابع الموقع: “سيكون بإمكان المستخدمين تجاهل كل الإشعارات القادمة من التطبيق، مما يعني أنه لن يتوصل بأي رسالة جديدة خلال تفعيل هذا الوضع”.

وتحاكي هذه الخاصية “وضع الطيران” الموجود في كل الهواتف الذكية.

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