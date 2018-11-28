شكرا لقرائتكم تدشين مجمع ابن حزم التعليمي في سجون مباحث أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - افتتح مدير عام التعليم بمنطقة عسير، جلوي آل كركمان، مجمع مدارس ابن حزم (ابتدائي، متوسط، ثانوي) الليلية في سجن المباحث العامة بأبها، وذلك بحضور عدد من قيادات التعليم والسجن.

وأكد آل كركمان في كلمة له أن المجمع الجديد سيقدم خدماته التعليمية للنزلاء وبما يسهم في دعم منظومة الخدمات المقدمة لهذه الفئة وصولًا إلى خدمتهم وإصلاحهم، لافتًا إلى أنه تم تجهيز المدارس باحتياجاتها اللازمة من الكوادر البشرية والتجهيزات المادية.

وعقب ذلك، زار الوفد التعليمي مرافق السجن شملت، المكتبة ومركز المناصحة والمستشفى ونادي النزلاء وغرف الزيارات الخاصة بذوي النزلاء.

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