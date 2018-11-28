شكرا لقرائتكم إهمال أثناء الطهي يُشعل حريقًا في شقة بالقطيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أخمد الدفاع المدني في القطيف، مساء أمس الثلاثاء، حريقًا في مطبخ بشقة بالطابق الثاني في حي حلة محيش.

وأوضح الدفاع المدني أنه تم إخلاء المبنى، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.

ولفت المدني إلى أن سبب الحريق يعود إلى إهمال أثناء الطهي.

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