شكرا لقرائتكم ولي العهد يغادر تونس والشاهد في مقدمة مودعيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - غادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تونس بعد زيارة استمرت ساعات، حيث كان في مقدمة مودعيه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد .

ووصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تونس، في زيارة هي الأولى له منذ توليه مهام منصب ولي العهد في البلاد.

يذكر أن هذه الزيارة جاءت ضمن جولة ولي العهد الخارجية التي ستمتد إلى عدة دول عربية في القارة السمراء يزورها ولي العهد للمرة الأولى.

وشكلت هذه الزيارة فرصة لبحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين وتنشيط التعاون بينهما بما يخدم تنميتهما المشتركة.

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