شكرا لقرائتكم صور.. “المواطن” تشارك في حملة دمنا واحد بمكتب المالية في مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - دشنت وزارة المالية في المقر الرئيسي بالرياض وفروع ومكاتب وزارة المالية في المملكة، اليوم الثلاثاء، حملة التبرع بالدم لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن حملة “دمنا واحد” التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصحة.

وقال أحمد عيسى مدير عام مكتب وزارة المالية بمكة المكرمة في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: “إنه من واجبنا وواجب كافة أفراد وشرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين الوقوف مع الجنود الأبطال”.

وشكر عيسى كل الذين شاركوا من موظفي المكتب وموظفي الإدارات الأخرى في المبنى وتبرعوا بالدم لدروع الوطن وحماته بعد الله سبحانه وتعالى.

واختتم حديثه بالدعاء إلى الله إنه سميع كريم مجيب الدعوات بأن يحفظ هذا الوطن ويحفظ قادتنا ويحفظ شعب هذا الوطن الغالي.

من جانبه، قال منسق حملات التبرع بالدم أحمد غوث في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن بنك الدم المركزي بصحة مكة المكرمة بالتعاون مع وزارة المالية وحسب التوجيهات المقدمة بعمل حملة للتبرع بالدم لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي، نسق مع طاقم متخصص في عمليات سحب الدم يضم عددًا من أفراد مستشفيات العاصمة المقدسة.

وأضاف أن التبرع بالدم من الأمور المهمة في حياه الإنسان لما فيها من فوائد صحية للمتبرع وكذلك الأجر العظيم لإنقاذ حياة المرضى والمصابين.

وقال غوث: “أطمح أن يكون التبرع التطوعي صفة سائدة في المجتمع والتقدم الحضاري”، مشددًا على أن التبرع بالدم قد ينقذ حياة مريض عزيز أو صديق أو قريب.

“متابعات الخليج 365” شاركت في حملة التبرع بالدم ووثقت العديد من الصور للمتبرعين بالدم لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي.

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