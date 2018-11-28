شكرا لقرائتكم الرئيس التونسي لولي العهد: لا يرحب بالمرء في عقر داره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - رحب الرئيس التونسي باجي قايد السبسي بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته إلى تونس مساء اليوم الثلاثاء.

وقال الرئيس التونسي الذي كسر البروتوكول خلال استقبال ولي العهد واستقبله عند سلم الطائرة: لا يرحب بالمرء في عقر داره، بحسب ما ذكر التلفزيون التونسي.

ووصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تونس، في زيارة هي الأولى له منذ توليه مهام منصب ولي العهد في البلاد.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن جولة ولي العهد الخارجية التي ستمتد إلى عدة دول عربية في القارة السمراء يزورها ولي العهد للمرة الأولى.

وستشكّل هذه الزيارة فرصة لبحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين وتنشيط التعاون بينهما بما يخدم تنميتهما المشتركة.

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