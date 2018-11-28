شكرا لقرائتكم حادث مروري مروع يقتل شخصين ويصيب 4 آخرين في المجاردة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب 4 أشخاص آخرين إثر حادث مروري مروع وقع اليوم الثلاثاء على الطريق المؤدي إلى مركز أحد ثربان التابع لمحافظة المجاردة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، محمد بن حسن الشهري، أن عمليات المنطقة تلقت بلاغًا مساء اليوم يفيد بوقوع حادث تصادم عند الساعة 19:41 على الطريق المؤدي إلى مركز أحد ثربان، نتج عنه وفاتان و4 إصابات من متوسطة إلى بليغة.

وأضاف الشهري أنه فور تلقي البلاغ هرع إلى الموقع عدد من الفرق الأمنية والإسعافية، حيث تم نقل 4 حالات إلى مستشفى المجاردة العام لتلقي الإسعافات الأولية، فيما نُقل المتوفيان إلى ثلاجة الموتى بمستشفى المجاردة العام بواسطة السيارة الخاصة التابعة للبلدية.

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