شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان في تونس .. استقبال الرؤساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - لقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان معاملة الرؤساء خلال استقباله في تونس، مساء اليوم الثلاثاء.

وحطت طائرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مطار العوينة الرئاسي، فيما كان الرئيس التونسي قايد السبسي في مقدمة مستقبليه.

وأقيم لولي العهد مراسم استقبال رسمية في تونس، كما عُزف السلام الملكي السعودي فور وصوله.

وتؤكد تصرفات الرئيس التونسي المكانة الكبرى للمملكة؛ لما لها من ثقل سياسي واقتصادي ودور مؤثر عالميًّا في جميع المناحي، كما تؤكد مكانة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدى رؤساء العالم والأشقاء العرب.

ولدى المملكة مكانة خاصة لدى المنطقة والعالم لدورها المحوري في الاقتصاد العالمي بشهادة الجميع، وأيضًا دورها السياسي الباعث على الاستقرار في المنطقة والشرق الأوسط.

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