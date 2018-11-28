شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يغادر تونس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (تونس) غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم الجمهورية التونسية. وكان في وداع ولي العهد لدى مغادرته قصر قرطاج رئيس الجمهورية التونسية الرئيس الباجي قايد السبسي، كما كان في وداع ولي العهد في مطار الرئاسة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد وعدد من كبار المسؤولين .



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