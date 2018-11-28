شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد للرئيس التونسي: علاقتنا متينة ورغبتنا مشتركة في تعزيز التعاون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (تونس)

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، برقية شكر لفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، إثر مغادرتهتونس، فيما يلي نصها:

صاحب الفخامة الرئيس / الباجي قايد السبسي حفظه الله

رئيس الجمهورية التونسية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن شكري وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

صاحب الفخامة، لقد جسدت اجتماعاتنا الثنائية، وما تمخض عنها من نتائج متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة، تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم.

راجياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب تونس الشقيق المزيد من التقدم والنماء .. وتقبلوا فخامتكم أطيب تحياتي وتقديري ،،،،،

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء