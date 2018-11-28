شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث مع رئيس الحكومة التونسية الموضوعات المشتركة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (تونس) التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في العاصمة تونس اليوم، رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد. وتناول اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .



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