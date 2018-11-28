شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستعرض مع الرئيس التونسي تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (تونس)

عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، اليوم اجتماعا ثنائيا مع رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي ، وذلك في قصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة تونس بحضور وفدي البلدين.

ورحب الرئيس التونسي في بداية اللقاء بسمو ولي العهد في زيارته الحالية للجمهورية التونسية.

ونقل ولي العهد، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للرئيس التونسي، فيما حمله تحياته لخادم الحرمين الشريفين.

عقب ذلك عقد ولي العهد والرئيس التونسي اجتماعا موسعا بحضور وفدي البلدين، حيث جرى خلاله، استعراض علاقات التعاون السعودي التونسي، في شتى المجالات ، والفرص الواعدة لتطويرها ، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وقد منح الرئيس التونسي الصنف الأكبر من وسام الجمهورية لولي العهد تقديرا لجهوده في دعم وتعزيز العلاقات السعودية التونسية .